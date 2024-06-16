Испания разгромила Хорватию в матче Евро‑2024
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Сборная Испании с крупным счетом обыграла команду Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportbox.ru.
Встреча группы В, прошедшая в Берлине, завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль. В конце второго тайма форвард хорватов Бруно Петкович не реализовал пенальти.
В следующем туре команда Хорватии 19 июня встретится со сборной Албании, испанцы на следующий день сыграют с итальянцами.
В первом матче чемпионата Европы-2024 по футболу сборная Германии сыграла с командой Шотландии.Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу первой.
В чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп. Две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала, решающий матч турнира пройдет 14 июля в Берлине, отмечает ТАСС.
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