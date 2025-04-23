Правительство Испании выделит грант на исследование месторождения подземных вод "Кокжиде" на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает проект по обеспечению западных регионов Казахстана питьевой водой из подземного месторождения "Кокжиде" в Актюбинской области. Запасы чистой воды в нем составляют 173,4 тыс кубометров в сутки.

На сегодня начата работа по проведению исследований на месторождении. Министерство водных ресурсов и ирригации подписало соглашение с испанской компанией о проведении аэромагнитных съемок месторождения.

Работа будет проведена за счет гранта от Королевства Испания. Съемка позволит получить актуальные данные по запасам воды и контурам месторождения "Кокжиде".

Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса выделила 250 млн тенге на изучение эффекта нефтедобычи на воды месторождения. Исследования проводит Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.Сатпаева. Работы завершатся в декабре этого года.