Испания профинансирует исследования источника питьевой воды на западе Казахстана
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Правительство Испании выделит грант на исследование месторождения подземных вод "Кокжиде" на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает проект по обеспечению западных регионов Казахстана питьевой водой из подземного месторождения "Кокжиде" в Актюбинской области. Запасы чистой воды в нем составляют 173,4 тыс кубометров в сутки.
На сегодня начата работа по проведению исследований на месторождении. Министерство водных ресурсов и ирригации подписало соглашение с испанской компанией о проведении аэромагнитных съемок месторождения.
Работа будет проведена за счет гранта от Королевства Испания. Съемка позволит получить актуальные данные по запасам воды и контурам месторождения "Кокжиде".
Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса выделила 250 млн тенге на изучение эффекта нефтедобычи на воды месторождения. Исследования проводит Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.Сатпаева. Работы завершатся в декабре этого года.
"Вопрос обеспечения западных регионов питьевой водой находится на особом контроле министерства. Однако для качественной реализации проекта нужно провести всестороннее обследование месторождения "Кокжиде", исключить риски загрязнения воды, предотвратить отрицательный эффект на местную экосистему. Сейчас эта задача является приоритетной", – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.