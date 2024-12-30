Отбасы банк, Союз строителей Казахстана и Ассоциация исламских финансов и бизнеса подписали меморандум о развитии исламской финансовой индустрии в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Как сообщается, партнерские отношения сторон и совместное сотрудничество будут способствовать развитию и продвижению инструментов исламского финансирования и исламской ипотеки в стране.

На первом этапе сторонам предстоит совместная работа по изучению и возможному внесению изменений в казахстанское законодательство, проведение совместных обучающих семинаров и вебинаров в сфере исламского финансирования, проведение совместной экспертной, информационно-аналитической и исследовательской работы.

"Мы не раз встречались с группой экспертов, Ассоциацией застройщиков и поняли, что спрос на исламскую ипотеку в Казахстане большой. Нашим гражданам, которые придерживаются религиозных принципов, нельзя брать деньги под проценты, пользоваться ими. Но им нужно свое жилье. Мы одно общество и государство, у нас свобода вероисповедания и мы должны поддерживать тех, кому их вера не дает возможность решить свой жилищный вопрос. В 2025 году мы ставим себе задачу - начать работу над запуском исламской ипотеки. У нас есть закон о жилищных строительных сбережениях, в котором не предусмотрена исламская ипотека. Законодательные инициативы помогут сделать отдельный раздел, так называемое "исламское окно" в законе и описать процесс получения исламской ипотеки", - пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Как известно, в исламской ипотеке, основанной на принципах Шариата, нельзя применять проценты к основному долгу. Поэтому в банке в будущем рассмотрят, как именно можно с помощью системы жилищных строительных сбережений приобрести жилье по исламским канонам.

Также Отбасы банк подписал меморандум с CSQlaw Kazakhstan Branch. Это филиал малазийской компании в Казахстане. В рамках сотрудничества она организует комплексное обучение исламскому финансированию и основам финансового права, соответствующего Шариату для работников Отбасы банка.