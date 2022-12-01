"Исламское государство"* сообщило о смерти своего лидера

Представитель группировки опубликовал в телеграм-канале аудиосообщение о том, что аль-Курайши был убит в бою с теми, кого он назвал "врагами Господа", однако не дал других подробностей. Ему было 45 лет.

Джихадистская группировка "Исламское государство" сообщила о смерти своего лидера Абу аль-Хасана аль-Курайши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС .

Группировка также уже объявила, что новым лидером ИГ избран Абу Аль-Хусейн Аль-Хусейни Аль-Курайши. О нём пока мало что известно.

США подтвердили, что лидер "ИГ" был убит в юго-западной провинции Сирии Дераа во время операции Свободной сирийской армии. Согласно заявлению Пентагона, американские войска в этой операции не участвовали.

Абу аль-Хасан Аль-Курайши возглавил "ИГ" в марте этого года, после того, как на северо-востоке Сирии был убит предыдущий лидер группировки.