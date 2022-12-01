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Лента новостей

Corbis Images Сегодня, 08:34
51
Сегодня, 08:34
51
Фото: Corbis Images

"Исламское государство"* сообщило о смерти своего лидера

Джихадистская группировка "Исламское государство" сообщила о смерти своего лидера Абу аль-Хасана аль-Курайши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Представитель группировки опубликовал в телеграм-канале аудиосообщение о том, что аль-Курайши был убит в бою с теми, кого он назвал "врагами Господа", однако не дал других подробностей. Ему было 45 лет.

Группировка также уже объявила, что новым лидером ИГ избран Абу Аль-Хусейн Аль-Хусейни Аль-Курайши. О нём пока мало что известно.

США подтвердили, что лидер "ИГ" был убит в юго-западной провинции Сирии Дераа во время операции Свободной сирийской армии. Согласно заявлению Пентагона, американские войска в этой операции не участвовали.

Абу аль-Хасан Аль-Курайши возглавил "ИГ" в марте этого года, после того, как на северо-востоке Сирии был убит предыдущий лидер группировки.

Террористический "Халифат" ИГ когда-то занимал территорию в 88 тысяч квадратных километров, от восточного Ирака до западной Сирии. Под игом террористов жило около восьми миллионов человек.

В 2017 и 2018 годах "ИГ" была разбита на поле боя, сначала в Ираке, а потом в Сирии. Однако группировка продолжает брать на себя ответственность за нападения, такие как взрыв в шиитской мечети в городе Кундуз на севере Афганистана. В результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, этот теракт стал крупнейшим с момента вывода американских войск из страны.

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#терроризм #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:34
51
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