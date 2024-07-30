"Ислам всегда был моим кумиром": супруга призера Олимпиады назвала главные качества спортсмена

Ислам Сатпаев стал одним из триумфаторов парижской Олимпиады. В паре с Александрой Ле они завоевали бронзовую медаль в дисциплине стрельба из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Ислам опытный спортсмен, на его счету медали разного достоинства Азиатских игр и Универсиады в парных выступлениях. О том, как проходила подготовка к Олимпийским играм в интервью BaigeNews.kz рассказала супруга Ислама Алина Баярстанова.

Первые игры в Париже

Ислам Сатпаев родился 21 сентября 1998 года в Алматы. Его спортивный путь начался довольно рано. В седьмом классе, после школьных занятий, ему предложили попробовать свои силы в этом виде спорта.

На протяжении следующих лет он усердно работал над своим мастерством, и его упорство принесло свои плоды. В 2023 году Ислам достиг значительных успехов, став серебряным призером на Кубке мира, который проходил в Джакарте. Это было важным событием в его карьере, подтверждающим высокий уровень спортивной подготовки.

Не менее значимым достижением для Ислама стало завоевание бронзовой награды на Азиатских играх в Ханчжоу, где ему удалось продемонстрировать умения и выдержку в условиях жесткой конкуренции. Эти успехи не только подняли его на пьедестал почета, но и открыли перед ним новые горизонты для будущих соревнований, в том числе, конечно и для Игр в Париже.

Как проходила подготовка к Играм

Супруга Ислама Алина Баярстанова рассказывает о подготовке мужа к Олимпийским Играм. По ее словам, у него был очень напряженный график тренировок и соревнований, что делало невозможным найти свободное время для отдыха. Важным аспектом его успешной подготовки оказалась поддержка личного тренера Геннадия Насонова. Этот человек стал для Ислама не просто тренером, а настоящим наставником и опорой.

Перед началом Олимпиады команда проходила интенсивные сборы на базе Олимпийской подготовки, расположенной в Алматинской области. Эти сборы длились около трех недель и были нацелены на то, чтобы максимально подготовить спортсменов к предстоящим соревнованиям. Как рассказывает Алина, Ислам всегда подходит к тренировкам и соревнованиям с колоссальной ответственностью.

"На протяжении всей своей карьеры он всегда стремится к таким результатам, и его тренер Геннадий Насонов в этом очень помогал", - отмечает Алина.

Алина сама является членом сборной Казахстана по пулевой стрельбе. Их знакомство с Исламом произошло в конце 2021 года, когда оба участвовали в одном из турниров. Общие цели, увлечение спортом и стремление к достижениям сблизили их. По ее словам, успехи Ислама вдохновили. Алина гордится его достижениями и понимает, какой труд стоит за каждой медалью.

"Я тоже спортсменка. Родом из Костаная. Переехав, теперь представляю Алматы. Вообще Ислам есть и был моим кумиром. Я им всегда восхищалась и восхищаюсь. Наверное, так свела нас судьба. Я ему написала, он мне ответил, и как-то все завертелось и закрутилось…Мы вместе растем и друг друга поддерживаем. Нам, наверное, повезло, что у нас одна деятельность, одно хобби, любимое дело. Мы друг друга очень хорошо понимаем", - говорит Алина.

Алина подчеркивает, что они стараются не вмешиваться в профессиональную карьеру друг друга, а все важные решения принимают с личными тренерами.

"Тренеры дают нам советы и помогают готовиться. Мы просто поддерживаем друг друга. Но порой, благодаря своему опыту и знаниям, Ислам может дать мне полезные рекомендации, что очень помогает в моей подготовке", - отмечает Алина.

Огромное значение для успеха в пулевой стрельбе имеют как физическая, так и психологическая подготовка. Алина рассказывает о том, что правильная техника обращения с оружием требует большой силы и выносливости.

"Держать оружие не так-то просто. Малокалиберная винтовка весит около шести-семи килограммов, а пневматическая немного легче, но нам все равно приходится стоять в одном положении по полтора часа. Это приводит к напряжению в спине и других мышцах, поэтому необходимо укреплять не только спину, но и руки, ноги, а также голеностопы, чтобы они были достаточно сильными", - объясняет она.

Однако Алина считает, что на первом месте в подготовке стоит психология.

"На соревнованиях нужно выходить с холодной головой, не позволяя переживаниям и волнениям взять верх. Психологическая устойчивость, как показывает практика, является одним из важнейших факторов успеха в нашем спорте", - добавляет она.

Такой подход, считает Алина, помогает Исламу достигать высоких результатов. Она отмечает, что в повседневной жизни он очень сдержанный и сосредоточенный. Перед соревнованиями он старается не нервничать, чтобы показать наилучший результат.

Алина с волнением наблюдала за выступлением супруги и его напарницы Александры Ле.

"Я не могла сдержать слёз, когда увидела их выступление. Я плакала от счастья и радости. Ислам в квалификации показал лучший результат в мире, это было невероятно! Я всегда верила, что он займёт призовое место. Перед стартом я сказала ему: "Просто сделай своё дело и получи удовольствие от процесса". Мы действительно получили множество поздравлений от зрителей и болельщиков, и я хочу выразить огромную благодарность всем казахстанцам за их поддержку!" - с гордостью говорит Алина.

31 июля Ислам Сатпаев продолжит выступление на Олимпиаде в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров.

Фото предоставила Алина Баярстанова.