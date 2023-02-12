Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе

Фото: t.me/sportilinet

Российский боец Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски встретились в октагоне на турнире UFC 284 в австралийской Перте. Сосперники сразились за титул чемпиона UFC в лёгком весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Ислам Махачев одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей, победив в первом, втором и четвертом раундах, Волкановски оказался сильнее в пятом раунде, а насчет третьего раунда мнения судей разошлись их мнения разошлись.

Проиграв Махачеву, Волкановски прервал победную серию из 22 боёв, начавшуюся в 2013 году.