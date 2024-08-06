Ислам Байрамуков получил должность в Минтуризма и спорта РК
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Прославленный борец Ислам Байрамуков назначен на должность омбудсмена по спорту - внештатного советника Министра туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.
Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка, района Турара Рыскулова Жамбылской области.
Он серебряный призёр Олимпиады в Сиднее. Двукратный обладатель Кубка Азии по вольной борьбе. В 2000 году стал чемпионом Азии. Был чемпионом восточноазиатских игр, неоднократным чемпионом страны.
Окончил Казахский государственный институт физической культуры (тренер-преподаватель), Казахский Национальный университет имени аль-Фараби (юридический факультет), Московский государственный социально-гуманитарный университет (экономический факультет).
Был тренером в Алматинском училище олимпийского резерва, штатным спортсменом сборной РК по вольной борьбе, с 2007 по 2009 годы – старший тренер сборной Казахстана по вольной борьбе.
Заместитель председателя Ассоциации карачаевцев и балкарцев РК.
Заслуженный мастер спорта РК.
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