Искусство созерцания. Выставка изящных предметов Японии открылась в Астане

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка "В поисках божественного: искусство Японии". На ней представлены предметы галереи изящных предметов Pepelsneg Parlour и компании Kazakhstan Japan Trading. Цель выставки – познакомить астанчан и гостей столицы с особенностями японской культуры и философии, при этом укрепив взаимное сотрудничество между Казахстаном и Японией. О том, какие экспонаты представлены в музее — в материале BaigeNews.kz.

Фото Армана Мухатова

Выставка приурочена к 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Японией. Мероприятие проходит при поддержке посольства Японии в Республике Казахстан и Ассоциации Выпускников JICA.

Фото Армана Мухатова

"В поисках божественного" — это серия экспозиций предметов изящного искусства, через которые человек способен войти в особое поле спокойного созерцания бытия и божественного состояния, в котором присутствуют гармония, мир и покой.

Фото Армана Мухатова

На выставке представлены специально отобранные предметы быта, техника и художественный стиль которых наиболее явно передают идею тотальной гармонии и понятия "абсолютная красота".

Фото Армана Мухатова

Поклоняясь красоте мироздания, жители Японии на протяжении веков стремились жить в гармонии с окружающей природой и уважать её величие.

Фото Армана Мухатова

Простота и утонченность всегда считались эстетическими качествами, присущими японской культуре, и были важнейшими особенностями жизни японцев с древнейших времён.

Фото Армана Мухатова

"Экспозиция "В поисках божественного" — это попытка представить зрителю предметы, отвечающие вышеописанным требованиям высокой эстетики, являющейся частью пути человека к полному внутреннему спокойствию, гармонии, миру и отрешенности от иллюзорных мирских забот", — рассказали организаторы выставки.

Фото Армана Мухатова

Фото Армана Мухатова

Фото Армана Мухатова

"Эта выставка не продумана заранее, не запланирована и ни кем не заказана. Просто по велению судьбы я собрала такую композицию, эти экспонаты — подарок Казахстану. Я надеюсь, что эта выставка поможет в вашем духовном пути. Через эту дисциплину в искусстве, через изящные предметы Японии, проще всего попасть в особое состояние созерцания. Есть очень много различных методов поиска счастья: медитации, путешествия, вкусная еда и так далее. Но находиться в тишине и смотреть на что-то прекрасное долгое время — это особый ворота в особенный мир", — отметила организатор Лейла Сарсембаева.

Фото Армана Мухатова

Она попросила гостей выставки отключить свои мысли на час, чтобы просто побыть в музее и насладиться предметами искусства.

Фото Армана Мухатова

Фото Армана Мухатова

Фото Армана Мухатова

Фото Армана Мухатова