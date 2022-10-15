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Искусственный интеллект заступил на службу: как лесники охраняют Бурабай от пожаров
С начала года количество степных и лесных пожаров в национальном природном парке снизилось в два раза, а площадь выгорания и ущерб от пожаров – в 13 раз. Все это благодаря внедренному smart-проекту.
16 октября свой профессиональный праздник – День лесника отмечают работники лесного хозяйства, в том числе и Государственного национального природного парка "Бурабай". О том, какой это незаметный, но нелегкий труд, о новостях, "больных" вопросах и достижениях в работе в эксклюзивном интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал директор ГНПП Бурабай Сергей Быков.
— В каком состоянии находится сегодня нацпарк? Количество животных сокращается или растет? Каково состояние флоры и фауны?
— Могу сказать, что за 22 года с момента организации парка мы не потеряли ни одного вида фауны. Также и флоры. Только находим новые. Например, в этом году наши научные сотрудники обнаружили в Боровском лесничестве нацпарка редкий краснокнижный цветок – тюльпан поникший. Популяция крупных животных – косуль и оленей растет. Наблюдаем ежегодное увеличение на 5-10%. За два последних года количество оленей выросло с 1287 до 1372 особей. Даже краснокнижных куниц прибавилось, что радует.
Приглашенный немецкий орнитолог, который работал у нас этим летом, тоже добавил в наш реестр несколько новых видов птиц.
Кстати, зарубежные эксперты, которых мы периодически приглашаем для консультаций, оценивают состояние нашего нацпарка очень позитивно.
— Это радует. Если же сравнивать состояние флоры и фауны нацпарка с периодом столетней давности, изменения насколько серьезные?
— Раньше такого досконального научного изучения флоры и фауны не проводилось. Но могу сказать, что изучение тех немногих источников, что нам доступны, дают основания полагать, что за прошедшие 150 лет население и состояние наших боровских лесов практически не изменилось.
— Да? Много лет ходят разговоры о том, что наше знаменитое озеро Боровое цветет, что купаться в нем нельзя, что оно умирает… Как обстоят дела на самом деле?
— Я тоже слышу эти разговоры регулярно. Что только не говорят! И канализационные стоки сливаются, и туристы своей мочой все живое извели! Могу компетентно сказать, что состояние озера Борового и других озер природного парка стабильное, качество воды в норме. Показатели состояния воды хорошие и за 22 года исследования не изменились. Еженедельно проводимый химический экспресс-анализ состава воды нам это подтверждает.
Что касается Щучьего озера, то оно вообще относится к особо чистым и является стратегическим запасом питьевой воды для города. Глубина этого озера достигает 22 метров. Это самое глубокое и самое холодное озеро нашего нацпарка. Раньше до 2009 года город Щучинск пил воду из этого озера.
— А почему перестал?
- Потому что закон запрещает истощение природных богатств особо охраняемых территорий, в том числе и вод. После того, как был образован национальный природный парк, встал вопрос о том, что озеро нужно сохранить, а не выпить его! Поэтому забор воды из озера был закрыт.
— О чем Вы, человек и директор нацпарка, мечтаете?
— Цель у меня и всего коллектива государственного национального природного парка одна: сохранить природу этого края.
Я хотел бы, чтобы мои внуки и правнуки, также, как я сегодня, могли выйти из дома и искупаться в ближайшем озере, закинуть удочку и поймать рыбу, зайти в лес, собрать грибы-ягоды и съесть с удовольствием.
Чтобы и через 150 лет после нас эти места были бы такими же прекрасными и богатыми, как и за 150 лет до нас.
Но чтобы так было, и как директор нацпарка, я понимаю это лучше многих, – природу нужно охранять от людей все строже. Примеры Сибири, где таежные леса выгорают на сотни и тысячи километров, да и наш опыт работы говорит именно об этом. Главная угроза природе, увы, это мы, люди. Вернее, отсутствие культуры отдыха и уважения к природе.
— Расскажите, пожалуйста, как устроена работа нацпарка, если можно так выразиться, "изнутри".
- Территория национального парка "Бурабай" поделена на четыре зоны – заповедная, экологическая, туристическая, ограниченно-хозяйственная, – и далее, на 10 лесничеств и 32 кордона.
Туристы имеют право посетить только две зоны – туристическую и ограниченно-хозяйственную. Самовольный доступ серьезно наказуем в рамках природоохранного законодательства. Посещение этих зон возможно всего несколько раз в год, только по определенным тропам и только в сопровождении гида с соответствующим научным образованием. И никак иначе!
— Какую работу проводят ГНПП специалисты? Чем они занимаются вдали от посторонних глаз?
— Штат инспекторов в парке – более 200 человек и трудятся они в любую погоду. Многие – семейными династиями.
Работы каждый день невпроворот. Есть в плане работ охранные мероприятия, в том числе противопожарные: устройство лесных просек и дорог. Есть лесохозяйственные – обследование леса, отвод, просветление, санитарные рубки.
Наши специалисты также занимаются восстановлением леса. Расчистка выгоревших или больных участков и посадка нового леса также входит в обязанности госинпекторов. В 2021 году на площади 65,75 га высажено 526 тыс. сеянцев-двухлеток сосны обыкновенной. В этом году молодняком засадили еще 66,7 га земли. Высажено более 550 тысяч растений, в том числе 497,6 тысяч штук сеянцев сосны.
Саженцы-двухлетки выращиваются в питомнике природного парка. Получить их – дело непростое. Сначала шишки сосны необходимо собрать, высушить, извлечь из них семена, высадить, прорастить, поливать и ухаживать за рассадой. В открытый грунт высаживаются уже саженцы-двухлетки.
Также мы выращиваем саженцы березы. Выбор деревьев не случайный. Это основные лесообразующие породы в регионе. 65% лесов Бурабая составляют сосны и 35% – лиственные породы деревьев.
Помимо этого, инспекторы нашего парка сотрудничают с населением окрестных районов, поддерживают работу школьных лесничеств. Такие есть в 14 школах. Несколько раз в год проводим совместные экологические акции. Но основная задача инспекторов – защита растительного и животного мира, сохранение флоры и фауны.
С начала этого года инспекторы нацпарка составили 51 протокол о нарушении природоохранного законодательства и правил пребывания посетителей в нацпарке.
— При такой-то нагрузке не забалуешь и скучать некогда…
— Наши инспекторы выполняют еще и биотехнические мероприятия – занимаются заготовкой сена и веников для подкормки животных зимой. Только веников мы ежегодно готовим более 120 тысяч штук! Для кормления диких животных на территории национального парка оборудованы 100 кормушек.
В зимнее время лесники и егеря, помимо кормежки, проводят учет диких животных по пяти разным методикам. А в летнее – чистят парк от мусора, который приносят туристы.
— Какова статистика пожаров на территории ГНПП?
— В прошлом году на территории природного парка "Бурабай" было зарегистрировано 38 возгораний, пострадало более 20 га угодий. С начала текущего года в два раза меньше – всего 17 фактов степных и лесных пожаров. И от пожаров пострадало лишь 1,2 га леса.
Все это благодаря SMART-системе раннего обнаружения лесных пожаров. Такой системы в Казахстане больше нет ни в одном заповеднике и природном парке. Да и в мире их не так много.
Мы гордимся, что удалось поставить искусственный интеллект на службу нашему нацпарку и организовать такую надежную систему безопасности.
— Чем так хороша ваша система?
— Smart National Park Burabay – это автоматизированная система раннего обнаружения пожаров. Она предназначена для раннего выявления возгораний лесных массивов и степей. Ее внедрение мы начали в 2020 году.
Раньше наши инспекторы совместно со специалистами противопожарной службы несли круглосуточное дежурство в летний период, расставив по пригоркам пожарные автомобили, чтобы лучше видеть окрестности. Теперь наблюдение ведет искусственный интеллект. И делает он это гораздо эффективнее!
На сегодняшний день в парке установлено 13 высотных мачт, оборудованных антеннами и высокоточными камерами. Они держат под наблюдением 129,3 тысяч гектар территории нацпарка, а также практически полностью просматривают прилегающую к парку охранную территорию. Что очень важно для сохранения парка. Система работает в любую погоду.
Камера оснащена оптическим сенсором высокого разрешения. В дневное время система автоматически включает датчики раннего распознавания дыма на открытом пространстве, в ночное время – тепловизоры.
На втором этапе внедрения Smart-проект был дополнен системами звукового оповещения, двухсторонней голосовой связи и GPS-трекерами.
— И какова эффективность?
— За два года, с тех пор как система была внедрена, отлажена и должным образом заработала, количество пожаров снизилось в четыре раза. Время реагирования на возгорание снизилось с 40 до 10 минут. Площадь выгорания и, соответственно, ущерб от пожара снизились в 13 раз. Мне кажется, это лучшее доказательство эффективности.
Высокое разрешение и качество изображений дает возможность просмотра событий в любой момент времени, а накопленная база данных открывает широкие возможности для анализа.
Smart National Park Burabay также помогает выявлять факты нарушений природоохранного законодательства.
В начале июня мы сняли с Синюхи троицу молодых людей, которые развели костер и решили устроить себе ночной пикник в горах. Сработал тепловизор и SMART-система отправила на пульт сигнал тревоги.
— Вы решили продолжить цифровизацию или на этом точку поставите?
— Продолжаем! В этом году мы дополнили работу SMART-системы метеостанциями, а также тремя грозопеленгаторами. Они будут запущены в эксплуатацию до конца текущего года.
В наших местах погода может измениться мгновенно и важно заранее знать прогноз, чтобы понимать: туристы, которые остались в горах в непогоду, смогут сами спуститься или им понадобится помощь службы спасения? Прогнозирование грозовых факторов в горной местности очень важно для предупреждения населения и туристов.
— Нужное дело. А что еще?
— Начиная с февраля этого года можно электронным способом выписать и оплатить путевку на рыбалку на озерах нацпарка. Зная свои планы, можно сделать это заранее на нашем сайте parkburabay.kz в разделе "спортивное рыболовство онлайн". В прошлом году мы продали 45 тысяч путевок на 7 крупных озер.
Кстати, система автоматически регулирует еще и доступ, следит за тем, чтобы нагрузка на экосистему озер не превышала установленный специалистами допустимый уровень и не наносила ущерба ихтиофауне.
— Система способна самостоятельно вести подсчет количества рыбы в озерах?
—Пока нет. Какое количество рыбы можно отловить из озера и в какое время года определяют специалисты по специальной методике определения допустимого лова.
Лимит рыбы на каждое разрешение – 5 кг. Но одновременно, скажем, сто или пятьсот путевок на рыбалку на одно озеро система не выдаст. Только до уровня установленного лимита. На этот год эксперты Комитета лесного хозяйства и животного мира согласовали нам 49 тысяч разрешений на рыбную ловлю.
Кстати, мало кто знает, что национальный парк тоже платит в бюджет за пользование животным миром и лишь потом мы можем производить реализацию путевок.
— Какие еще новшества есть или планируете ввести в ближайшее время?
— На следующий год мы планируем полностью автоматизировать систему въезда в нацпарк. Будет как на трассе, все прозрачно, оплаты только онлайн: полностью устраняем влияние человека и все намеки на коррупционную составляющую. Сейчас наши КПП работают в полуавтоматическом режиме.
Кроме того, в перспективных планах есть дополнение SMART-системы парка автоматическими анализаторами чистоты воздуха. Нужны исследования, чтобы обосновать необходимость ограничения въезда автотранспорта в курортно-заповедную зону. Наша глобальная цель – сделать территорию нацпарка максимально экологичной.
Первый шаг уже сделан. По природному парку и вдоль озера Боровое проложено около 30 км велосипедных дорожек и 27 – пешеходных. И эта работа будет продолжена.
— Думаю, казахстанцы поддержат вашу инициативу.
— Надеюсь на это. Мы обсуждаем с руководством акимата области и поселка Боровое возможность сделать заповедную и курортную зону полностью экологической: только велосипеды, электроскутеры, пешее передвижение.
Особенно это актуально в "горячий" летний период, когда парк перегружен автотранспортом туристов.
Хочу, чтобы люди понимали, что первостепенная задача администрации Национального государственного природного парка "Бурабай" – это беречь заповедные места, сохранять флору и фауну, а вовсе не доставлять удовольствие отдыхающим. Чтобы не лишать людей удовольствия, пытаемся совмещать эти вещи.
Я посещал с целью изучения опыта природный нацпарк Швальцвальд в Австрии, так там передвижение по парку возможно только на специальных автобусах. Они ходят очень часто – через 2-3 минуты, можно выйти, где хочешь и погулять, потом вернуться на дорогу, сесть и поехать дальше. Рано или поздно мы к этому тоже придем.
На въезде в парк появятся автостоянки, откуда электроавтобусы будут доставлять туристов с автомобильных стоянок до отелей и других туристических локаций. В будущем, возможно, появятся еще и электрокары.
— Кстати, всегда было интересно – рыбалка, сбор грибов, ягод в нацпарке, это экологичный процесс, не браконьерство? Не наносит вред природе?
— Сбор грибов и ягод никакого вреда не наносит. Даже полезно в какой-то мере. Главное – не делать это по-варварски. То же по рыбе. Ежегодно мы проводим зарыбление озер и следим за их состоянием и состоянием ихтиофауны.
— А сколько охотников-браконьеров в этом году вы задержали?
— После ужесточения законодательства и введения уголовной ответственности за браконьерство, люди стали опасаться заниматься браконьерством. Два года уже тихо. В 2020-м году у нас был последний случай. Житель Щучинска был задержан за отстрел самки лося. Суд ему назначил выплату штрафа в размере 6 миллионов 250 тысяч тенге, и он отбывает наказание в колонии. Третий год уже сидит. И этот факт напрочь отбил у местных жителей желание к незаконному промыслу на территории нацпарка.
— Расскажите, пожалуйста, про уникальность нацпарка.
— Бурабай расположен в полосе разнотравно-ковыльных степей и лесостепного ландшафта, представленного сосновыми, березовыми и сосново-березовыми лесами.
На территории нацпарка есть 23 озера, 14 из которых относятся к категории крупных. Самые крупные – Большое и Малое Чебачье, Боровое, Щучье, Катарколь.
Флора национального парка насчитывает 754 видов растений, в том числе 79 видов реликтовых растений и 21 вид исчезающих, занесенных в Красную книгу. Среди них – башмачок настоящий, пион степной, тюльпан поникающий, росянка круглолистная, кувшинка чисто белая.
В природном парке обитают 267 видов позвоночных животных, 16 видов и подвидов рыб, 2 вида амфибий, 4 вида пресмыкающихся, 48 видов млекопитающих и 197 видов птиц.
В Красную книгу Казахстана занесены лесная куница и 14 видов птиц – лебедь-кликун, белоглазая чернеть, турпан, скопа, змееяд, могильник, беркут, орлан-белохвост, сапсан, журавль-красавка, серый журавль, стрепет, черноголовый хохотун, филин.
На днях госинспекторы парка совместно с приглашенным немецким орнитологом завершили проведение "птичьей переписи". Специалист утверждает, что разглядел в наших лесах еще несколько видов птиц, ранее мы их не идентифицировали. Точнее результаты будут озвучены после предоставления полного отчета.
— Ждем! Новых вам успехов!
Фото предоставлены ГНПП Бурабай
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