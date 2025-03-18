Искусственный интеллект от Google за два дня решил задачу, над которой специалисты Имперского колледжа Лондона трудились целых десять лет, передает BaigeNews.kz.

Результаты работы были опубликованы на платформе bioRxiv, что стало настоящим прорывом в области изучения супербактерий.

Ученые пытались разгадать механизм, который позволяет одному типу супербактерий приобретать способность заражать различные виды бактерий. Исследования привели к важному открытию: капсиды — вирусы, поражающие бактерии — могут заимствовать "хвосты" у других вирусов, что помогает им внедрять свой геном в клетку.

Когда работа была готова к публикации, представители Имперского колледжа Лондона решили проверить, как быстро искусственный интеллект справится с данной задачей. ИИ смог разобраться в сложной проблеме всего за два дня, что значительно ускорило научный процесс.