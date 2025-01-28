Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства акцентировал внимание на всестороннем внедрении цифровых технологий, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил значительные успехи Казахстана в цифровизации, особенно в области государственных услуг. Однако он подчеркнул, что это лишь начальный этап. Для создания самодостаточной цифровой экосистемы необходим прочный фундамент, включающий качественные данные и надежную систему их защиты.

Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить развитие искусственного интеллекта в стране. Уже к концу года элементы ИИ должны быть интегрированы в систему электронного правительства. Особое внимание планируется уделить использованию этой технологии в рамках проектов "Smart City".

Президент отметил значимость программы обучения искусственному интеллекту "AI-Sana", направленной на развитие человеческого капитала. Эта инициатива будет способствовать трансформации вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу.

"Правительству необходимо выстроить целостную систему цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственных органах и национальных компаниях", — подчеркнул он.

Одной из ключевых тем выступления стала кибербезопасность. Президент отметил, что, несмотря на упрощение взаимодействия между государством, гражданами и бизнесом, цифровизация породила новые вызовы, включая рост интернет-мошенничества и дезинформации.

"Ежегодно фиксируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми. Это вызывает справедливую обеспокоенность граждан. Правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами необходимо обеспечить максимальную защиту персональных данных", — заявил Токаев.

Президент также предложил рассмотреть вопрос законодательного регулирования ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента.

При этом он подчеркнул, что укрепление кибербезопасности не должно замедлить процесс цифровизации.