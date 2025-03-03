Депутат Елнур Бейсембаев во время презентации законопроекта по искусственному интеллекту обозначил ряд ключевых вызовов, связанных с внедрением ИИ, подчеркнув необходимость законодательного контроля в этой сфере, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По данным международных исследований, в том числе Северного экономического форума, искусственный интеллект способен заменить до 90 миллионов рабочих мест по всему миру. Как отметил Елнур Бейсембаев, Казахстан не останется в стороне от этих процессов, и последствия могут быть ощутимыми. По мнению депутата, официальные данные по безработице в стране занижены, а реальная цифра достигает 12-13%, что эквивалентно миллиону человек.

"В Японии, например, до сих пор выдача банковских карт осуществляется традиционным методом, несмотря на наличие технологий. Это делается для сохранения рабочих мест. Вопрос в том, насколько мы сможем оперативно переквалифицировать людей и создать для них новые рабочие места", - отметил Бейсембай.

Еще одна важная область применения ИИ - диагностика заболеваний. Европейский опыт показывает, что алгоритмы ИИ могут определять онкологические заболевания с точностью до 95%. Однако депутат поднимает вопрос юридической ответственности: кто будет нести ответственность за ошибки, допущенные при диагностике и лечении, если они основывались на решениях искусственного интеллекта? Этот аспект требует тщательного рассмотрения на законодательном уровне.

Бейсембаев напомнил о внедрении систем контроля скорости и камер видеонаблюдения, которые вначале вызывали протесты среди населения. Однако со временем стало очевидно, что они повышают безопасность дорожного движения. Аналогичный путь предстоит пройти и при внедрении ИИ в другие сферы. Депутат призвал не только внедрять технологии, но и тщательно продумывать их регулирование, чтобы избежать негативных последствий.

Еще одной серьезной угрозой являются мошеннические схемы, использующие ИИ. Сегодня технологии позволяют создавать фальшивые видеоролики и аудиозаписи, имитирующие выступления реальных людей.

"На мое выступление могут наложить новый тезис с моим голосом использовать как обращение. Этот аспект тоже требует законодательно четких границ", - подчеркнул Бейсембаев.

В социальных сетях уже распространяется контент, созданный исключительно искусственным интеллектом. Это касается музыки, текстов, видеороликов. Например, появляются песни, которые воспринимаются как произведения реальных композиторов, но на самом деле созданы искусственным интеллектом.

"Сейчас в социальных сетях спокойно можно заказать поздравительную песню с композицией для своей мамы, родных, друзей. Никто не определит. Даже в патриотических песнях "Казыбек батыр" использован искусственный интеллект. Кто будет определять авторские права на такие произведения? Как мы будем регулировать использование ИИ в творчестве?", - задался вопросом депутат.

Бейсембаев подчеркнул, что все перечисленные вопросы должны быть тщательно прописаны в законодательстве.