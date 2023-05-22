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facebook.com/zuck Сегодня, 23:01
119
Сегодня, 23:01
119
Фото: facebook.com/zuck

Искусственный интеллект, способный распознавать более чем 4 000 языков, создала Meta

Искусственный интеллект, способный распознавать речь на более чем 4 000 языках, создаёт компания Meta. Новинку анонсировал Марк Цукерберг, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня мы открываем исходный код ещё одной новой модели ИИ, которую мы называем Massively Multingual Speech (Массовая многоязычная речь). Он может идентифицировать более 4000 разговорных языков и облегчит людям доступ к информации на их родном языке", - написал миллиардер в Facebook.

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Сегодня, 23:01
119
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