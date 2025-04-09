В Северо-Казахстанской области выявлены случаи скрытия фактов буллинга в образовательных учреждениях. За недонесение о случаях издевательств над детьми к ответственности были привлечены три директора школ и один учитель, которых оштрафовали на сумму 40 тысяч тенге. В общей сложности с начала 2025 года в правоохранительные органы поступило 13 сообщений о случаях травли среди школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".

В ответ на рост случаев буллинга в школах Петропавловска был внедрен инновационный подход к борьбе с травлей — искусственный интеллект.

"Умная" система видеоаналитики теперь распознает агрессию и опасные ситуации в режиме реального времени, направляя информацию в администрацию учебных заведений. Эта мера должна помочь оперативно реагировать на инциденты и предотвращать насилие в школах.

Кроме того, благодаря усилиям прокуратуры, был заблокирован Telegram-канал, где активно публиковалась травля детей и подростков. Несмотря на успешную блокировку, создателей канала пока не удалось выявить. Также для улучшения механизма жалоб школьников на издевательства были внедрены QR-коды, которые размещаются на страницах учебников. Это позволяет учащимся анонимно сообщать о случаях буллинга даже в домашних условиях.

Абу-Али Саттар, первый заместитель прокурора области, отметил:

"Мы заблокировали 27 противоправных контентов и Telegram-канал, которые посещались детьми. По нашему предложению в учебниках появились QR-коды, через которые каждый ребенок может конфиденциально сообщить о случае буллинга, даже находясь дома".

Меры, принятые прокуратурой и образовательными учреждениями, направлены на улучшение ситуации с травлей среди школьников и создание безопасной среды в учебных заведениях региона.

Ранее руководитель КГУ "Центр психологической поддержки" акимата города Астаны Гульмира Капанова рассказала, почему дети всё чаще выбирают агрессию как способ самоутверждения, какова роль родителей, педагогов и школьных психологов в профилактике насилия, и какие шаги необходимо предпринять, чтобы остановить рост подростковой жестокости и пресечь "разборки на камеру" как явление.

Также сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в школах и колледжах страны будет внедрена масштабная антибуллинговая программа "ДОСБОЛLiKe".