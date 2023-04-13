Искусственный интеллект применят в Алматы для регулирования дорожного движения

В Алматы планируют использовать искусственный интеллект при регулировании дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, отвечая на вопрос жителей.

Алматинцы пожаловались, что в час пиковой нагрузки на дорогах города образуются пробки.

"Город на месте не стоит. Проблема есть. Мы активно ищем ее решение. До конца года получим полную картину по применению искусственного интеллекта в светофорном хозяйстве. Такая практика уже есть, и не только в Алматы, когда во время максимальной нагрузки на трафик частота смены светофорных направлений меняется искусственно", - ответил аким.