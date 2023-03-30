Искусственный интеллект помогает выявлять финансовые пирамиды в Казахстане

IT-инструменты помогают вести поиск противоправного контента в Интернете (новостные порталы, блоги, сайты, аккаунты соцсетей).

"Материалы с признаками финансовых пирамид направляются в МИОР для блокировки. Выстроенный алгоритм позволил в 2022 году заблокировать 6,5 тысячи сайтов и аккаунтов с признаками финпирамид. В 2023 году уже заблокировано более трёх тысяч сайтов и аккаунтов", - сказал Давыдов.

По его словам, с начала года запущен телеграмм-бот по проверке интернет-ресурсов. Теперь казахстанцы могут самостоятельно проверять сайты и соцсети на предмет наличия признаков финансовой пирамиды. Услуга оказалась востребованной. За короткий срок рассмотрены заявки более 2,5 тысячи граждан, не считая тех, на которые предоставлен ответ ботом автоматически.