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ortcom.kz Сегодня, 17:34
106
Сегодня, 17:34
106
Фото: ortcom.kz

Искусственный интеллект помогает выявлять финансовые пирамиды в Казахстане

Искусственный интеллект помогает в поимке организаторов финансовых пирамид. Как это работает, на брифинге в СЦК рассказал замглавы Управления Агентства по финансовому мониторингу РК Андрей Давыдов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ortcom.kz.

IT-инструменты помогают вести поиск противоправного контента в Интернете (новостные порталы, блоги, сайты, аккаунты соцсетей).

"Материалы с признаками финансовых пирамид направляются в МИОР для блокировки. Выстроенный алгоритм позволил в 2022 году заблокировать 6,5 тысячи сайтов и аккаунтов с признаками финпирамид. В 2023 году уже заблокировано более трёх тысяч сайтов и аккаунтов", - сказал Давыдов.

По его словам, с начала года запущен телеграмм-бот по проверке интернет-ресурсов. Теперь казахстанцы могут самостоятельно проверять сайты и соцсети на предмет наличия признаков финансовой пирамиды. Услуга оказалась востребованной. За короткий срок рассмотрены заявки более 2,5 тысячи граждан, не считая тех, на которые предоставлен ответ ботом автоматически.

"В конце прошлого года АФМ внедрена аналитическая система, позволяющая проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией подписчиков финансовых пирамид. За пять месяцев направлено 39 тысяч предупредительных оповещений. Отписались от подозрительных аккаунтов 38,2 тысячи человек", - отметил спикер.

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Сегодня, 17:34
106
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