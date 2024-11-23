Искусственный интеллект помогает казахстанским судьям выносить приговоры

Сегодня уже никого не удивить трансляциями судебных заседаний в интернете. В сфере правосудия цифровые технологии продвигаются и используются давно. Еще шесть лет назад системами аудио и видеофиксации оснастили все залы судебных заседаний по стране. Однако далеко не все знают где, к примеру, прибегают к помощи искусственного интеллекта? Или же, как роботизированные системы разгрузили работу судебных исполнителей? Журналист BaigeNews.kz вспомнил главные новшества, интегрированные в правовую систему за несколько последних лет.

Наверное, самым заметным для казахстанцев стал электронный сервис "Судебный кабинет". Это, если не основное, то точно одно из основных воплощений концепции виртуального суда, рассказал заведующий отделом цифровизации Судебной администрации РК Нуржан Молдаков. С момента начала работы казахстанцы получили возможность подавать заявления, иски и ходатайства не выходя из дома. Оплачивать госпошлины стало возможным тоже в онлайн режиме.

"На сегодняшний день в системе зарегистрировано более свыше миллиона шестисот тысяч пользователей. Исходя из статистики, мы можем заявить, что 90% всех исков подаются именно в электронном виде. В "Судебном кабинете" можно найти такие сервисы, как Е-примирение, онлайн-беседа, графики рассмотрения судебных дел, электронная доверенность, поиск судебных дел и прочие", - подчеркнул Нуржан Молдаков.

Кроме того, в прошлом сентябре для казахстанцев был запущен онлайн-модуль "Ознакомление" по гражданским и административным делам, в котором участники процесса могут изучать иски, аудиозаписи заседаний и другие документы.

Электронное судопроизводство не ограничивается одной трансляцией заседаний. Роботизированные системы на основе чётких алгоритмов помогают готовить проекты судебных актов. Таким как ограничение выезда за рубеж или взыскание алиментов на несовершеннолетних детей. Автоматизация коснулась отбора кандидатов в присяжные заседатели. С июля прошлого года были сформированы списки по 237 уголовным делам.

"А с августа 2024 года в судах республики роботизирован процесс рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с ДТП, поступающих в единый реестр по статье о нарушении правил движения, причинившем материальный ущерб. Теперь, электронный административный протокол преобразуется в проект постановления суда, готовый для редактирования и подписания судьей. Мы видим, что роботизация позволила исключить ошибки при направлении материалов в суд, освободить от рутины канцелярии судов, сэкономить время судей на рассмотрение других более сложных категорий дел и граждан для оперативного получения судебного акта для скорого получения страховых выплат", - продолжил Нуржан Молдаков.

Искусственный интеллект сегодня используют для расчётов точности и справедливости приговоров. Реальные цифры говорят сами за себя. За последние четыре года на 20% сократилось число протестов, принесённых прокурорами. Во время рассмотрения уголовных дел модуль "Помощь судьям" подсказывает судье, какое наказание будет самым оптимальным.

"Для судей, применяющих гражданское право, разработана аналитическая информационная система "Цифровая аналитика судебной практики" с применением технологий ИИ. Ее внедрили в практику судей-примирителей для лучшего процесса урегулирования споров. Стороны получают ясное представление о перспективах дела. То есть, это должно подтолкнуть их к урегулированию спора альтернативным способом до стадии принятия к рассмотрению", - рассказал спикер.

Накануне Глава государства подписал закон о реформировании судебной системы и совершенствования процессуального законодательства. Одно из новшеств заключается в том, что Верховный суд теперь в исключительных случаях сможет пересматривать дела, после кассационной инстанции. Поводом для этого может стать представление судьи Верховного суда или протест Генпрокурора, говорит Дана Асаинова, заведующая правовым отделом Судебной администрации РК.

"Верховный суд не рассматривает дела по существу. Он лишь проверяет, насколько правильно был вынесен судебный акт, чтобы все были учтены факты и отсутствовали нарушения. Представим ситуацию, если по двум идентичным обстоятельствам дела приняли разные решения. Такую ошибку Верховный суд может исправить своим постановлением", - отметила Дана Асаинова.

Однако это не превращает высший судебный орган в отдельную инстанцию, как многие могли подумать.

В целом, внедрение цифровых инструментов не просто упростило казахстанцам возможность обращаться в суд, но и сделало правосудие доступным и более прозрачным.