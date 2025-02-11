ИИ-агентов планируют внедрять для автоматизации ключевых процессов в сельском хозяйстве. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун, передает BaigeNews.kz.

Он назвал основные проекты ИИ.

"Это чат-бот-ассистент с элементами ИИ для субсидирования сельскохозяйственных заявок. ИИ автоматически проверяет заявки и снижает процент отклонений из-за некорректных данных (ошибок меньше с 30 процентов до пяти процентов). Интеллектуальная система анализа почвы – снижает ручной труд на 75-80 процентов, повышает точность рекомендаций до 95 процентов", - сказал Мун.

По его словам, дроны с ИИ для борьбы с вредителями – сокращают потери урожая на 25-30 процентов.

Все проекты будут реализованы в 2025-2026 годах.