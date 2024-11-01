Искусственный интеллект планируют использовать на объектах обороны
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Что из себя представляет система видеоаналитики, которую планируют внедрить в казахстанской армии, рассказал заместитель министра обороны, передаёт BaigeNews.kz.
На брифинге в СЦК Дархан Ахмедиев сообщил, что новшество хотят использовать с учётом Послания Главы государства по внедрению технологии искусственного интеллекта. В данный момент реализуется пилотная версия. Система должна обеспечивать безопасность и обороноспособность военных объектов благодаря распознаванию лиц и номеров транспорта, обнаружению скоплений людей и контролю доступа к комнате хранения оружия.
"Система также должна следить, нет ли задымления помещений, как идёт защита периметра военных объектов и складских помещений. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют выявить драки, выведение камер из строя, выявление потенциальных краж. Дежурный по части, а также командир бригады и командир воинской части будут видеть данные в своём мониторе в режиме реального времени. Вышестоящие органы будут видеть обобщённые данные по своим воинским частям, а центральный аппарат министерства - по всем вооружённым силам", - рассказал Дархан Ахмедиев.
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