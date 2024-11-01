Искусственный интеллект планируют использовать на объектах обороны

Что из себя представляет система видеоаналитики, которую планируют внедрить в казахстанской армии, рассказал заместитель министра обороны, передаёт BaigeNews.kz.

На брифинге в СЦК Дархан Ахмедиев сообщил, что новшество хотят использовать с учётом Послания Главы государства по внедрению технологии искусственного интеллекта. В данный момент реализуется пилотная версия. Система должна обеспечивать безопасность и обороноспособность военных объектов благодаря распознаванию лиц и номеров транспорта, обнаружению скоплений людей и контролю доступа к комнате хранения оружия.