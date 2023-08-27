Искусственный интеллект оценил путь Елены Рыбакиной к титулу US Open

Алгоритм искусственного интеллекта IBM AI назвал наиболее благоприятные расклады жеребьевки у женщин на Открытом чемпионате США по теннису-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Самая благоприятная жеребьевка, по мнению компьютера, — у американской теннисистки Кори Гауфф (6-е место в рейтинге WTA). За ней идут Онс Жабер (5-е место), Ига Швёнтек (1-е место) и Джессика Пегула (3-е место). Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место) в этом списке занимает лишь пятое место.

Напомним, Рыбакина стартует на US Open-2023 матчем с украинкой Мартой Костюк (37-е место). До четвертьфинала казахстанка не встретится с теннисистками из топ-10, а в полуфинале может попасть на первую ракетку мира — Игу Швёнтек.