  • 27 Августа, 23:59
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Искусственный интеллект оценил путь Елены Рыбакиной к титулу US Open

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Сегодня, 22:48
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Фото: instagram.com/lenarybakina/

Алгоритм искусственного интеллекта IBM AI назвал наиболее благоприятные расклады жеребьевки у женщин на Открытом чемпионате США по теннису-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Самая благоприятная жеребьевка, по мнению компьютера, — у американской теннисистки Кори Гауфф (6-е место в рейтинге WTA). За ней идут Онс Жабер (5-е место), Ига Швёнтек (1-е место) и Джессика Пегула (3-е место). Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место) в этом списке занимает лишь пятое место.

Напомним, Рыбакина стартует на US Open-2023 матчем с украинкой Мартой Костюк (37-е место). До четвертьфинала казахстанка не встретится с теннисистками из топ-10, а в полуфинале может попасть на первую ракетку мира — Игу Швёнтек. 

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