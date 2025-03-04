В мажилисе презентовали законопроект, который будет регулировать ИИ в стране. Документ подразумевает защиту данных, регулирование авторских прав на ИИ-продукты и влияние технологий на рынок труда. Но некоторые депутаты обеспокоены его возможным применением в государственном управлении.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с экспертом в области ИИ Мейржаном Ауелханулы и узнала, как искусственный интеллект влияет на экономику, общество и госструктуру. Подробнее – в материале.

Облегчает ли ИИ работу госслужащих?

Одним из основных аргументов противников ИИ является мнение, что он только усложняет работу чиновников. Однако международный опыт демонстрирует обратное.

Как отметил Мейржан Ауелханулы, искусственный интеллект снижает административную нагрузку и повышает эффективность. В Эстонии система электронного управления e-Governance автоматизировала документооборот, сократив бюрократию и освободив сотрудников от рутинных задач. Это позволило предоставлять гражданам услуги быстрее и качественнее.

В США чат-боты помогают получать справки без долгих ожиданий в очередях, а в Великобритании система HM Revenue & Customs использует ИИ для выявления налогового мошенничества. В Сингапуре ИИ-системы анализируют рабочую нагрузку госслужащих, а в Китае "Умная полиция" помогает выявлять правонарушения.

"При правильном применении ИИ не усложняет работу госслужащих, а, наоборот, снижает бюрократические барьеры и улучшает качество предоставляемых гражданам услуг. Главное – это экономия времени, снижение ошибок, связанных с человеческим фактором, и упрощение процессов за счёт автоматизации", - пояснил Мейржан Ауелханулы.

В Казахстане уже действуют подобные технологии, например, сервис Egov, который упрощает доступ к государственным услугам и минимизирует человеческий фактор.

Лишает ли ИИ людей рабочих мест?

Опасения о массовой безработице из-за автоматизации не беспочвенны. Однако, по мнению эксперта, это скорее трансформация рынка труда, чем его разрушение.

"ИИ не заменяет людей, а помогает им работать эффективнее. Он автоматизирует рутинные задачи, такие как обработка документов, анализ данных и подготовка отчётов. Это освобождает время специалистов для более сложных и творческих задач. Более того, развитие ИИ создаёт новые профессии, связанные с разработкой, настройкой и контролем технологий", - рассказал Мейржан Ауелханулы.

Примеры из разных сфер подтверждают это. В медицине ИИ помогает врачам ставить диагнозы, но окончательное решение остаётся за специалистом. В строительстве он анализирует сметы и предлагает оптимальные варианты, а в HR – оценивает кандидатов, но финальный выбор остаётся за кадровыми специалистами.

"Важно понимать, что ИИ не лишает людей работы, а оптимизирует их деятельность и способствует профессиональному развитию. Поэтому эту технологию следует воспринимать не как конкурента, а как помощника, который работает вместе с человеком, расширяя его возможности", - отметил Мейржан Ауелханулы.

Преимущества ИИ для государства и бизнеса

Как отметил Мейржан Ауелханулы, ИИ уже доказал свою эффективность в различных сферах: автоматизирует госуслуги, снижает коррупцию и повышает прозрачность процессов.

"В здравоохранении ИИ помогает выявлять болезни на ранних стадиях и ставить точные диагнозы. Например, система "IBM Watson" повышает эффективность лечения, выявляя онкологические заболевания на начальных этапах. В сфере общественной безопасности ИИ усиливает видеонаблюдение и киберзащиту, позволяя предотвращать правонарушения. В бизнесе ИИ снижает затраты, автоматизируя производственные процессы, экономит время сотрудников и повышает общую эффективность", - рассказал эксперт.

Так, компания Amazon использует роботов для оптимизации логистики, а банки внедряют чат-ботов для быстрого обслуживания клиентов. В маркетинге ИИ анализирует поведение потребителей и персонализирует предложения, как это делает Netflix.

"ИИ приносит выгоды, как государственному сектору, так и бизнесу: упрощает управление, улучшает качество услуг, помогает экономить бюджет, снижает коррупцию, сокращает издержки бизнеса, повышает производительность, усиливает общественную безопасность и киберзащиту. При грамотном применении эта технология способствует экономическому росту и повышению качества жизни граждан", - добавил Мейржан Ауелханулы.

Как избежать ошибок и злоупотреблений?

Тема регулирования ИИ остаётся актуальной, ведь технологии могут быть использованы как во благо, так и во вред. Для контроля рисков необходимы прозрачные алгоритмы, этические нормы и кибербезопасность.

"Опасения, связанные с искусственным интеллектом, небезосновательны, поскольку любая технология может допускать ошибки или быть использована во вред. Однако это не означает, что от ИИ нужно отказаться. Напротив, важно внедрять эффективные механизмы контроля и регулирования, чтобы обеспечить его безопасное и справедливое применение", - считает Мейржан Ауелханулы.

Эксперт добавил, что процессы принятия решений ИИ должны быть прозрачными и понятными. Если система допускает ошибку или принимает неверное решение, человек должен иметь возможность проверить и исправить его.

По словам Мейржана Ауелханулы, для этого развивается концепция "Объяснимого ИИ" (Explainable AI), который позволяет пользователям понимать логику работы алгоритмов и причины вынесенных решений.

"Нам необходимо соблюдать этические нормы и стандарты. В странах Европы уже принимаются законы, регулирующие работу ИИ, защищающие конфиденциальность данных, обеспечивающие справедливость решений и предотвращающие дискриминацию. Казахстану также следует двигаться в этом направлении", - рассказал эксперт.

По его мнению, один из ключевых способов контроля за ИИ – внедрение систем совместного управления, где финальное решение остаётся за человеком. Это особенно важно в таких сферах, как медицина, правопорядок и финансы, где цена ошибки может быть высокой.

Поэтому контроль за ИИ должен осуществляться совместно государственными органами, экспертным сообществом и бизнесом. Необходимо внедрение надёжных методов шифрования и ограничения доступа к конфиденциальной информации.

Международный опыт и кейсы для Казахстана

Мировая практика показывает, что ИИ может значительно улучшить работу госструктур.

Эстония – мировой лидер по цифровизации государственных услуг. Они разработали систему обмена данными X-Road, которая позволяет гражданам получать все госуслуги в онлайн-режиме. ИИ помогает обрабатывать заявки, снижая нагрузку на сотрудников. Казахстан также должен развивать этот сектор, обеспечивая каждому гражданину удобный доступ к цифровым госуслугам.

Сингапур активно применяет ИИ в урбанистике, транспортной системе и госуслугах. Их программа Smart Nation использует ИИ для управления дорожным движением и уменьшения пробок. Внедрение подобных систем в крупных городах Казахстана поможет улучшить транспортную ситуацию и снизить загрязнение окружающей среды.

Китай широко использует ИИ в правоохранительных органах. Системы видеонаблюдения и распознавания лиц повышают уровень безопасности. Однако при внедрении таких технологий важно соблюдать баланс между безопасностью и защитой личных данных граждан. Казахстан может применять этот опыт, но с учётом принципов прозрачности и этики.

Великобритания успешно использует ИИ в управлении государственными финансами и налоговой системе. Системы ИИ помогают выявлять налоговое мошенничество и контролировать расход бюджетных средств. Казахстан также может внедрить подобные технологии для повышения эффективности финансового управления.

Как отметил Мейржан Ауелханулы, Казахстан может извлечь ценные уроки из этого опыта и адаптировать наиболее подходящие решения для себя.

"Казахстан должен учитывать свои особенности при внедрении ИИ. Процесс цифровизации следует проводить поэтапно, начиная с ключевых сфер. Оптимизация госуслуг, сокращение бюрократии и повышение эффективности бюджетных расходов – это возможности, которые открывает ИИ. Однако при внедрении новых технологий первостепенное внимание следует уделять защите прав граждан и безопасности их данных", - пояснил эксперт.

Насколько безопасны ИИ-системы?

ИИ работает с большими массивами данных, что создаёт риски утечек. По словам Мейржана Ауелханулы, согласно документам Европейского Союза, ИИ-системы классифицируются по уровням риска – некоторые из них запрещены, а другие подлежат строгому контролю.

"Существует реальный риск утечки государственных данных. ИИ обрабатывает огромные объёмы информации, включая персональные и конфиденциальные данные. Киберугрозы и хакерские атаки – это реальные вызовы. Председатель комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития Казахстана Руслан Абдыкалыков также подчеркивал необходимость системного подхода к защите персональных данных. Контроль за безопасностью государственных данных – это зона ответственности сразу нескольких сторон", - поделился Мейржан Ауелханулы.

Он отметил, что регулирование ИИ должно учитывать национальные особенности каждой страны. В будущем вопросы регулирования ИИ станут ещё более актуальными, поэтому Казахстану необходимо уже сейчас формировать стратегию безопасного развития технологий.

"Государственные регулирующие органы – в Казахстане это, например, комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития. Международные стандарты и нормы – в мире уже существует более 1600 регуляторных актов по ИИ в 69 странах. Организационные меры – работа ИИ должна быть прозрачной, а владельцы данных должны знать, как используется их информация. Технические меры защиты – шифрование, контроль доступа, анонимизация данных", - добавил Мейржан Ауелханулы.

ИИ – это не угроза, а мощный инструмент, который при грамотном применении может повысить эффективность работы государства и бизнеса. Главное – разработать чёткие правила его использования, обеспечить прозрачность алгоритмов и защитить данные граждан. Казахстану предстоит не просто следовать мировым трендам, но и адаптировать их с учётом национальных реалий, создавая благоприятные условия для цифровой трансформации.