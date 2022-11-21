Искусственный интеллект назвал победителя чемпионата мира по футболу 2022

Искусственный интеллект подсчитал шансы сборных на победу в чемпионате мира по футболу в Катаре и назвал вероятного победителя турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bb.lv.

Группа учёных из разных стран провела 100 000 симуляций с использованием алгоритма машинного обучения, учитывающего статистику, рыночную стоимость игроков и даже социально-экономическую динамику страны. Компьютер решил, что в ЧМ-2022 победит сборная Бразилии — вероятность такого исхода оценивается в 15 процентов.

В пятёрку других фаворитов вошли Аргентина (11,2 процента), Нидерланды (9,7процента), Германия (9,2 процента) и Франция (9,1 процента) — действующий чемпион турнира. В десятку попали Испания (7,5 процента), Англия (7,4 процента), Бельгия (7,2 процента), Дания (6,5 процента) и Португалия (5,5 процента).

Впрочем, исследователи не считают, что к прогнозу нужно относиться серьёзно.

"Такова природа прогнозов, что они тоже могут быть неверными — иначе футбольные турниры были бы очень скучными. 15-процентная вероятность выигрыша также подразумевает 85-процентную вероятность проигрыша", — отметил Андреас Гролл из Технического университета Дортмунда.

Напомним, перед чемпионатом мира 2018 года в России искусственный интеллект тоже выбирал вероятного победителя. Алгоритм счёл, что с вероятностью 17,8 процента турнир выиграет сборная Испании. В итоге испанцы вылетели в 1/8 финала, проиграв сборной России (1:1, 3:4 по пенальти).