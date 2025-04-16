Цифровая трансформация, искусственный интеллект и большие данные меняют не только медиаиндустрию, но и общественное сознание. Об этом заявил Руфат Хамзаев, главный директор телеканала "AnewZ" в ходе II Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, в современном мире объём персонализированной информации стремительно растёт, а алгоритмы социальных сетей начинают играть ключевую роль в формировании мировоззрения людей. В этих условиях особенно важно сохранить прозрачность, этическое качество и доверие к распространяемой информации.

"Сегодня мы живем в эпоху, где скорость потребления информации становится решающим фактором. Но за этим кроется и новая сложность: алгоритмы начинают незаметно влиять на восприятие реальности. Мы, как медиа, должны сохранить баланс, чистоту подачи и уровень доверия аудитории", - отметил Хамзаев.

Он подчеркнул, что ключевая задача медиа - понимать, какую информацию мы передаём и как она воспринимается, особенно молодым поколением.

"Мы инвестируем в цифровые технологии, развиваем контент, ориентированный на молодёжь, на глобальную повестку. Но при этом необходимо помнить об ответственности - доверие, баланс и этичность должны лежать в основе всех инноваций", - добавил он.

Отдельное внимание спикер уделил роли искусственного интеллекта. По его мнению, AI способен стать мощным инструментом в создании и распространении мультиязычного и мультикультурного контента, но только при ответственном подходе.

"Искусственный интеллект - это ресурс, который может усилить журналистику. Но важно не столько применять его, сколько правильно применять. Особенно в такой чувствительной сфере, как СМИ", - заявил Хамзаев.

Он отметил, что проведение форума в Астане предоставляет странам региона не только площадку для оценки текущих процессов, но и возможность для выстраивания кооперации на новом уровне.

Ранее мы сообщали, что страны Центральной Азии призвали к совместной работе в условиях технологических вызовов.