Искусственный интеллект будет помогать казахстанцам в поиске работы

На портале Электронной биржи труда запущена модель искусственного интеллекта, позволяющая подбирать рекомендации по вакансиям и резюме для соискателей и работодателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Сообщается, что при разработке данной рекомендационной системы применена передовая архитектура, аналогичная системе поиска и рекомендаций LinkedIn Recruiter.

Отмечается, что система сможет эффективно анализировать содержание резюме и вакансий.

"Данный механизм обеспечивает работодателям быстрый и точный поиск подходящих кандидатов для приёма на работу и формирования кадрового резерва, а соискателям – возможность более быстрого поиска подходящих вакансий и перспектив для продолжения карьеры", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что модель ИИ будет анализировать содержание резюме, на основе которого выдаст наиболее подходящие варианты вакансий с учётом заданных параметров - ожидаемого уровня заработной платы, региона проживания, возможности переезда и навыков.

"Это обеспечивает более точные и персонализированные рекомендации как для работодателей, так и для соискателей", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что в дальнейшем планируется постоянное совершенствование системы, включая использование современных алгоритмов машинного обучения, предложение соискателям рекомендаций по дополнительному образованию и курсам для улучшения их навыков.