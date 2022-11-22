Искусственный дефицит дизтоплива создавали на АЗС Helios и Sinooil

Фото: perevozki-stolitsa.ru

Автозаправочные станции Helios и Sinooil обвинили в создании искусственного дефицита дизельного топлива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

"Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Шымкент в ходе проведения мониторинга по фактам создания искусственного дефицита при реализации дизельного топлива на автозаправочных станциях, расположенных в городе Шымкент, вызвавшим общественный резонанс в социальных сетях, на АЗС Sinooil и Helios установлено, что допущено ограничение прав водителей", говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 170 предпринимательского кодека Республики Казахстан запрещается необоснованное ограничение производства либо реализации товаров.