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  • Искусственный дефицит дизтоплива создавали на АЗС Helios и Sinooil
perevozki-stolitsa.ru Сегодня, 11:34
75
Сегодня, 11:34
75
Фото: perevozki-stolitsa.ru

Искусственный дефицит дизтоплива создавали на АЗС Helios и Sinooil

Автозаправочные станции Helios и Sinooil обвинили в создании искусственного дефицита дизельного топлива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

"Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Шымкент в ходе проведения мониторинга по фактам создания искусственного дефицита при реализации дизельного топлива на автозаправочных станциях, расположенных в городе Шымкент, вызвавшим общественный резонанс в социальных сетях, на АЗС Sinooil и Helios установлено, что допущено ограничение прав водителей", говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 170 предпринимательского кодека Республики Казахстан запрещается необоснованное ограничение производства либо реализации товаров.

"В связи с этим Департамент в соответствии с пунктом 1 статьи 199 Кодекса, в Шымкентские филиалы товарищества с ограниченной ответственностью "SINOOIL" и товарищества с ограниченной ответственностью "Гелиос" выдал уведомления", - сообщили в АЗРК.

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#дефицит #ГСМ #АЗРК #дизельное топливо
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:34
75
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