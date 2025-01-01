Искусственная пальма загорелась на набережной Актау
Пожар ликвидировали за 9 минут.
Сегодня, 03:17
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Сегодня, 03:17Сегодня, 03:17
107Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Искусственная пальма загорелась на набережной в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели не допустили распространение огня и ликвидировали пожар за 9 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет.