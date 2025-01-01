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Искусственная пальма загорелась на набережной Актау

Пожар ликвидировали за 9 минут.

Сегодня, 03:17
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:17
Сегодня, 03:17
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Искусственная пальма загорелась на набережной в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели не допустили распространение огня и ликвидировали пожар за 9 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет.

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