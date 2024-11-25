Искусанное тело школьницы нашли в загоне для свиней

По данным следствия, поздним вечером школьница пошла кормить скот в хозяйственную постройку, находящуюся возле дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры

"Ближе к полуночи несовершеннолетний друг девушки обнаружил ее в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом с ранами на голове и теле от укусов животного", — сказано в сообщении ведомства.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть школьницы.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет известна точная причина смерти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").