Искусанное тело школьницы нашли в загоне для свиней
В селе Ушанка Красноярского края в загоне для свиней было найдено тело 17-летней девушки со следами укусов животных.
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
144Фото: прокуратура Красноярского края
По данным следствия, поздним вечером школьница пошла кормить скот в хозяйственную постройку, находящуюся возле дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры
"Ближе к полуночи несовершеннолетний друг девушки обнаружил ее в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом с ранами на голове и теле от укусов животного", — сказано в сообщении ведомства.
Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть школьницы.
Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет известна точная причина смерти.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").