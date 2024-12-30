"ИСКУПЛЕНИЕ": Фильм-монолог о заключении, принятии и раскаянии
Сегодня, 20:06
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Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
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Документальный фильм-монолог "Искупление" на ИА BaigeNews.kz рассказывает о судьбах осужденных, отбывающих наказание в учреждении №7 поселка Гранитный, который находится в Акмолинской области.
Герои фильма – люди, которые оказались в местах лишения свободы по различным уголовным статьям: ст.296-й ("Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта"), ст.99-й ("Убийство двух и более лиц") и ст.297-й ("Незаконный сбыт наркотиков").
В фильме трое молодых мужчин откровенно делятся историями своих ошибок, внутренними переживаниями и стремлением переосмыслить свою жизнь. Это история о сложностях искупления и надежде на новый путь.
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