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"ИСКУПЛЕНИЕ": Фильм-монолог о заключении, принятии и раскаянии

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"ИСКУПЛЕНИЕ": Фильм-монолог о заключении, принятии и раскаянии Сегодня, 20:06
Сегодня, 20:06
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Документальный фильм-монолог "Искупление" на ИА BaigeNews.kz рассказывает о судьбах осужденных, отбывающих наказание в учреждении №7 поселка Гранитный, который находится в Акмолинской области.

Герои фильма – люди, которые оказались в местах лишения свободы по различным уголовным статьям: ст.296-й ("Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта"), ст.99-й ("Убийство двух и более лиц") и ст.297-й ("Незаконный сбыт наркотиков").

В фильме трое молодых мужчин откровенно делятся историями своих ошибок, внутренними переживаниями и стремлением переосмыслить свою жизнь. Это история о сложностях искупления и надежде на новый путь.

 

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