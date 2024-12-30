Документальный фильм-монолог "Искупление" на ИА BaigeNews.kz рассказывает о судьбах осужденных, отбывающих наказание в учреждении №7 поселка Гранитный, который находится в Акмолинской области.

Герои фильма – люди, которые оказались в местах лишения свободы по различным уголовным статьям: ст.296-й ("Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта"), ст.99-й ("Убийство двух и более лиц") и ст.297-й ("Незаконный сбыт наркотиков").

В фильме трое молодых мужчин откровенно делятся историями своих ошибок, внутренними переживаниями и стремлением переосмыслить свою жизнь. Это история о сложностях искупления и надежде на новый путь.