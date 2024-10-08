Искать грибы хотят учить собак их владельцы в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске кинологи планируют развивать необычное направление кинологического спорта Nosework – искать в лесу грибы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Кинолог Наталья Маныч пояснила, что Nosework (в переводе - "работа носом") — спорт, в котором собака ищет по запаху различные предметы. Он "довольно развит в Казахстане, по нему проводятся соревнования", но в Усть-Каменогорске Nosework только набирает обороты.