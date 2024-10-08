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Искать грибы хотят учить собак их владельцы в Усть-Каменогорске

Сегодня, 01:31
АВТОР
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m.yk-news.kz Сегодня, 01:31
Сегодня, 01:31
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Фото: m.yk-news.kz

В Усть-Каменогорске кинологи планируют развивать необычное направление кинологического спорта Nosework – искать в лесу грибы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Кинолог Наталья Маныч пояснила, что Nosework (в переводе - "работа носом") — спорт, в котором собака ищет по запаху различные предметы. Он "довольно развит в Казахстане, по нему проводятся соревнования", но в Усть-Каменогорске Nosework только набирает обороты.

"В будущем хотим попробовать научить собак, которых приводят к нам на дрессировку, распознавать по запаху грибы. Тогда занятия будут иметь и прикладное значение". — делится планами Наталья.

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