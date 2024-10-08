Искать грибы хотят учить собак их владельцы в Усть-Каменогорске
Сегодня, 01:31
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Сегодня, 01:31Сегодня, 01:31
93Фото: m.yk-news.kz
В Усть-Каменогорске кинологи планируют развивать необычное направление кинологического спорта Nosework – искать в лесу грибы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Кинолог Наталья Маныч пояснила, что Nosework (в переводе - "работа носом") — спорт, в котором собака ищет по запаху различные предметы. Он "довольно развит в Казахстане, по нему проводятся соревнования", но в Усть-Каменогорске Nosework только набирает обороты.
"В будущем хотим попробовать научить собак, которых приводят к нам на дрессировку, распознавать по запаху грибы. Тогда занятия будут иметь и прикладное значение". — делится планами Наталья.
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