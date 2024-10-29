Иск о защите деловой репутации Ассоциации букмекеров отклонил суд в Астане
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В межрайонном суде по гражданским делам Астаны рассмотрели иск ОЮЛ "Ассоциация букмекеров Казахстана" о признании сведений недостоверными, порочащими деловую репутацию юридических лиц, передаёт BaigeNews.kz.
"Требования истцов мотивированы тем, что ответчик неоднократно распространял недостоверные сведения через информационный портал о затратах граждан на азартные игры, что ВОЗ признала лудоманию болезнью, однако букмекерские конторы продолжают рекламу", - сообщили в суде.
В удовлетворении иска организации отказали.
"В оспариваемых публикациях не установлены сведения, позволяющие сделать вывод об умалении деловой репутации Ассоциации и её членов. В публикациях отсутствует конкретная адресность. По результатам филолого-психологической экспертизы указано на отсутствие негативных сведений относительно Ассоциации и её членов. Данные выводы в суде не опровергнуты", - пояснили в суде.
Решение не вступило в законную силу.
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