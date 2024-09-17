Ищут 11-й день: родители пропавшего мальчика в Жетысу обещают вознаграждение за информацию

В посёлке Коксу области Жетысу 11-й день разыскивают трёхлетнего Алдияра Токана. Вместе с полицейскими и спасателями поиски малыша ведут волонтёры и сельчане. Родители Алдияра верят, что их сын жив и обещают вознаграждение за любую информацию о его местонахождении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Алдияр Токан загадочным образом пропал со двора своего дома 7 сентября около 10.00 часов. Поисками сразу же занялись полиция, спасатели, военнослужащие, волонтёры и местные жители. Всего – порядка 400 человек.

Поисковые мероприятия проводились вдоль реки Муканшы и в воде посредством спасательных лодок. Прочёсывалась местность, проверялись близлежащие фермы, опрашивались местные жители, просматривались потенциально опасные объекты – канализационные и технические колодцы, выгребные ямы, подвалы и чердаки домов, строящиеся и заброшенные объекты, пустыри, поля, хозяйственные постройки.

Как сообщила мама мальчика, через 10 дней по закону поиски прекращаются. Чтобы их восстановить, её муж сегодня написал новое заявление.

В полиции подтвердили, что поиски продолжаются. Теперь ищут не только в реке Муканшы, но и в реках Биже и Каратал. А ориентировки с фотографией малыша развесили во всех близлежащих посёлках.

Мама мальчика Айнур Бекжанова уверена, что её сын найдётся целым и невредимым.

"Кто-то нашёл его и теперь боится отдавать обратно", - сказала она.

Приметы ребёнка: среднего роста, 90-95 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые короткостриженные, глаза карие.

Полицейские также просят казахстанцев при установлении без вести пропавшего или получении информации о его местонахождении сообщить по телефонам дежурной части УКП ДП области Жетысу или на номер 102.