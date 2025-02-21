В TikTok стремительно набирает просмотры видео с уникальными фактами о Казахстане. Автор рассказывает о таинственных местах и природных феноменах, которые поражают пользователей Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Исчезнувший остров Барсакелмес – бывший остров в Аральском море, который из-за высыхания воды стал частью суши. Согласно легендам, люди, заходившие туда, не возвращались обратно.

Сайгаки – современники мамонтов. Эти древние антилопы пережили Ледниковый период, но из-за браконьерства не раз оказывались на грани исчезновения.

Кратер Жаманшин – старше динозавров. В Актюбинской области есть кратер, образовавшийся 1 миллион лет назад. Температура при падении метеорита достигала 1700°C.

Гигантские геоглифы в Костанайской области. Эти узоры на земле были случайно обнаружены через Google Earth. Им 2800 лет, и их видно даже со спутников.

Казахстанские пирамиды. В Карагандинской области есть мегалитические сооружения Бегазы-Дандыбаевской культуры, построенные 3000 лет назад.

Куланы вернулись в Казахстан благодаря зоопарку в Праге. Эти дикие степные лошади исчезли с территории Казахстана более 100 лет назад, но были восстановлены благодаря международным усилиям.

Публикация вызвала бурное обсуждение – комментаторы удивляются богатой истории и загадочным местам Казахстана, а некоторые даже планируют посетить их лично.