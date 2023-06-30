"Исчезли 24 миллиарда тенге" — депутат о строительстве инженерных сетей в регионах

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Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек подал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу восьми областных акиматов. По его словам, в регионах не отчитались по средствам, выделенным на строительство инфраструктуры для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопрос возникает в том, что очевидно в нецелевом назначении используются бюджетные средства. Вчера я направил заявление в Генеральную прокуратуру в отношении восьми областных акиматов, где "исчезли" 24 миллиарда тенге на подведение инженерных сетей. Где эти деньги? А люди-то ждут свои земельные участки. И скажите, после этих вопросов я должен быть доволен правительством?" — сказал депутат в кулуарах парламента.

Базарбек пояснил, что речь идёт об акиматах Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Акмолинской, Жетысуской и Жамбылской областей.

"Восемь областных акиматов, где деньги в 2021 году выделены. 51 миллиард в разрезе областей: кому-то пять миллиардов, кому-то восемь миллиардов. Из них освоено 48 миллиардов тенге. Из 48 на 24 миллиарда работы были выполнены, а на 26 миллиардов никто не отчитался. Где эти инженерные сети? А люди стоят и ждут свои земельные участки. Так ещё в 2023 году выделяют 61 миллиард, а в 2024 году – 54 миллиарда тенге. Как мы будем выделять деньги, когда мы не знаем, что с деньгами, которые в 2022 году были выделены. Это средства из республиканского бюджета. Антикор даже, честно говоря, не знает об этом. Я в Генпрокуратуру вчера передал, надеюсь, они передадут в Антикор", — сообщил депутат.

Ранее завершилась первая сессия парламента Республики Казахстана VIII созыва. Депутаты мажилиса и сената вышли на каникулы.