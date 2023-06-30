Ironman Kazakhstan состоится в Астане 2 июля. Организаторы предупредили жителей и гостей столицы о частичном перекрытии движения на дорогах в день гонки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

2 июля с 6:00 до 19:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения велоэтапа гонки.

По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться. Старт и финиш гонки будет расположен в Триатлон Парке.

"Проведение таких известных и престижных спортивных мероприятий вносит вклад не только в развитие спорта, но и туризма. Столь значимое событие будет способствовать развитию нашего города и созданию позитивного имиджа. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения плавного движения и минимизации возможных неудобств. Призываем вас поддержать это важное спортивное событие и наш город в целом", ― обратились к астанчанам организаторы гонки Ironman.

Схема перекрытия дорог:

с 04:00-18:00 - по пр. Б.Момышулы - частичное перекрытие двух полос дороги от ул. Елим-Ай до ул. Сарайшык.

с 04:00-18:00 по ул. Байтурсынова - частичное перекрытие двух полос дороги до пр. Тауелсиздик.

с 04:00-11:00 от пр. Тауелсиздик - частичное перекрытие по ул. Нажимеденова до ул. Калдаякова.

с 04:00-11:00 - от ул. Нажимеденова далее по ул. Калдаякова через мост "Арыс" правый съезд с моста с выездом на ул. Мангилик Ел до ул. Достык поворот направо до площади перед Акордой.

Далее круг вокруг площади и выезд вдоль ЦКЗ под мостом "Арыс" и на ул. Алихан Бокейхан.

с 04:00-11:00 - по улице Алихан Букейхан до ул. Керей-Жанибек хандар.

с 04:00-11:00 по ул. Керей-Жанибек до 38-й улицы частичное перекрытие.

с 04:00-11:00 - по 38-й улице до пр. Улы Дала, частичное перекрытие.

с 04:00-18:00 от пр. Улы Дала до дороги Южный объезд.

с 04:00-18:00 по объездной окружной дороге частичное перекрытие внутренней стороны от съезда с Трассы М36 далее до поворота на Кургальджинского шоссе и до разворота возле велопарковки на пересечении с улицей Нурпеис Байганин.

с 04:00 до 18:00 от дороги Южный объезд направо по пр. Улы Дала через новый мост до ул.Нажимеденов.

с 04:00 до 18:00 от ул. Нажимеденов до пр. Тауелсиздик. Далее на финиш в Триатлон парк по ул. Байтурсынова.

Данное мероприятие проводится за счет частных средств, без бюджетных расходов с целью дать импульс развитию любительскому спорту без привлечения государственного участия.

За последние пять лет соревнование стало крупнейшим международным событием Астаны: только в прошлом году его посетило более 5 тысяч зрителей.