Ирландский боец угрожал Шавкату Рахмонову первым поражением в карьере

Ирландец Иэн Гэрри, имеющий 15 побед в карьере и ни одного поражения, бросил вызов непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову после победы в турнире UFC 303, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Looks like Ian forgot what happened during those training sessions. I don’t mind reminding him in the future. https://t.co/B4a7GesXp4