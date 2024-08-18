Ирина Хакамада стала жертвой мошенников

Ирина Хакамада перевела 400 тысяч рублей мошенникам, думая, что помогает подруге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Мошенники связались с Ириной через популярный мессенджер от имени ее близкой подруги Людмилы и попросили занять 400 тысяч рублей (более 2 млн тенге) . "Подруга" объяснила, что сейчас находится в Париже и очень нуждается в наличных деньгах.

Хакамада оказалась хорошим и доверчивым другом, поэтому не задумываясь перевела запрашиваемую сумму. Ее даже не смутило, что счет был открыт на незнакомого мужчину — некоего Давида Андрониковича.

Обман вскрылся только на следующий день, когда Ирина созвонилась с подругой и поинтересовалась, как у нее сейчас обстоят дела. Именно тогда Хакамада и узнала, что Людмила никаких денег у нее не занимала.

Звезда поняла, что стала жертвой мошенников, и написала заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее свою историю рассказывала и телеведущая Лера Кудрявцева. Аферисты смогли выманить у звезды 180 тысяч рублей, написав с аккаунта ее подруги и попросив на неделю взаймы.