Иранские компании намерены построить в Казахстане крупные гидротехнические сооружения

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом, передаёт BaigeNews. Стороны обсудили строительство новых гидротехнических сооружений и сокращение расходов поливной воды.



Али Акбар Мехрабиан сообщил, что иранские компании намерены реализовать в Центральной Азии и, в частности, в Казахстане, масштабные проекты по строительству гидротехнических сооружений, аналогичных ГЭС "Бахтиари" – одной из крупнейших в мире плотин. Также министр заявил о готовности Ирана предоставить Казахстану современные технологии транспортировки поливной воды, позволяющие значительно сократить потери от ее испарения.



Нуржан Нуржигитов, в свою очередь, отметил, что такого рода проекты необходимы для южных регионов Казахстана – Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Также министр водных ресурсов и ирригации пригласил иранские компании в Казахстан на переговоры.



