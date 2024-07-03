Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром, передаёт BaigeNews. Стороны обсудили обмен опытом и технологиями для сокращения потерь воды при транспортировке и поливе посевных площадей.

В частности, иранские компании готовы предоставить Казахстану современные системы полива, использующие подземные воды, а также автоматические установки капельного орошения, подающие влагу напрямую к корням растений. Благодаря этим технологиям в Иране удалось значительно сократить расходы воды на выращивание риса, увеличив при этом урожайность.