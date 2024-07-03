Иранские компании готовы предоставить Казахстану современные системы полива
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Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром, передаёт BaigeNews. Стороны обсудили обмен опытом и технологиями для сокращения потерь воды при транспортировке и поливе посевных площадей.
В частности, иранские компании готовы предоставить Казахстану современные системы полива, использующие подземные воды, а также автоматические установки капельного орошения, подающие влагу напрямую к корням растений. Благодаря этим технологиям в Иране удалось значительно сократить расходы воды на выращивание риса, увеличив при этом урожайность.
"На сегодня мы начали масштабную работу по строительству и реконструкции водохранилищ и других водохозяйственных сооружений. Иранские компании обладают богатым опытом в этом направлении, разрабатывают эффективные технологии. Кто-то уже работает в Казахстане. Например, в Жамбылской и Туркестанской областях идет реконструкция ирригационных сетей. Поэтому хочу пригласить бизнесменов из Ирана в нашу страну для участия в конкурсах на строительство и ремонт водной инфраструктуры", – подытожил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.