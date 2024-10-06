Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника
Сегодня, 21:33
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Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
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Пресс-секретарь Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерло сообщил, что рейсы в стране отменены с 21:00 6 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mehr.
"В связи с оперативными ограничениями полёты из аэропортов страны будут отменены с 21:00 6 октября до 6:00 7 октября", - сказал он.
Спикер попросил пассажиров связаться с авиакомпаниями, чтобы спланировать свою поездку и получить дополнительную информацию.
Он уточнил, что пассажирам не стоит беспокоиться о стоимости билетов, авиакомпании будут действовать согласно инструкциям Организации гражданской авиации.
Ранее эксперты рассказали, как ситуация на Ближнем Востоке отразится на Казахстане.
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