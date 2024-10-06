Иран отменил все авиарейсы до утра понедельника

Пресс-секретарь Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерло сообщил, что рейсы в стране отменены с 21:00 6 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mehr.

"В связи с оперативными ограничениями полёты из аэропортов страны будут отменены с 21:00 6 октября до 6:00 7 октября", - сказал он.

Спикер попросил пассажиров связаться с авиакомпаниями, чтобы спланировать свою поездку и получить дополнительную информацию.

Он уточнил, что пассажирам не стоит беспокоиться о стоимости билетов, авиакомпании будут действовать согласно инструкциям Организации гражданской авиации.

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