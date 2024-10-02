Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю

Тегеран заявил, что нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на гибель лидеров группировок "Хезболла" и ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

В агентствах и соцсетях появилось уже множество видео с ракетами, взлетающими в Иране, летящими над Иорданией и сбиваемыми или падающими в Израиле.

По предварительным подсчетам израильских военных, иранцы запустили 180 ракет.

Пресс-атташе израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что у него пока нет сведений о жертвах. По его словам, в ходе налета было несколько попаданий ракет в центре и на юге Израиля. Он также заявил, что эта атака "будет иметь последствия", но отказался уточнять, что именно и когда именно предпримет Израиль.

Газета Jerusalem Post передает со ссылкой на главу спасательной организации Magen David Adom о прямом попадании в здание на севере Тель-Авива и о падении ракет в нескольких других местах Израиля.

Израильская газета "Гааретц" передает, что сильные взрывы были слышны и в Иерусалиме и Тель-Авиве, а также пишет — пока без подробностей — о попаданиях ракет в центральном Израиле и на юге, в пустыне Негев.

Администрация президента США сообщила, что президент Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю в отражении удара.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что этот ракетный удар нанесен в ответ на гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы под израильским ударом по Бейруту на прошлой неделе, а также на смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате взрыва в Тегеране, в чем Иран также обвиняет Израиль.