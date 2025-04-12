Оман стал площадкой для непрямых переговоров между Ираном и США, в фокусе которых — ядерная программа Тегерана. Встреча прошла 12 апреля. Посредником выступил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Со стороны Ирана переговоры курирует замглавы МИД Аббас Аракчи, а Вашингтон представляет специальный посланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Госдепартамент США заявил, что первая встреча носит ознакомительный характер, дальнейшие шаги будут зависеть от её итогов.

По данным иранского агентства Tasnim, Тегеран ожидает, что американская делегация воздержится от "языка угроз" и чрезмерных требований.

Издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что Дональд Трамп установил жёсткий дедлайн: у переговорщиков есть 60 дней на достижение договорённости. В противном случае, по словам источников, США могут прибегнуть к военным мерам.

Ранее, в марте, Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными санкциями.

"Если они не пойдут на сделку, начнутся бомбардировки. Таких они ещё не видели", — цитирует президента телеканал NBC. 9 апреля Трамп вновь подтвердил готовность применить силу против Ирана.

Напомним, в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, подписанного в 2015 году. Трамп обосновал это тем, что у Вашингтона есть доказательства военной направленности иранских разработок. Спустя год Тегеран отказался от соблюдения ряда условий соглашения.