Ипотеку в Казахстане чаще оформляют женщины

Фото: pixabay.com

Ипотеку в Казахстане стали брать чаще. Только с начала года жильё в кредит купили 131,2 тысячи казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

За десять месяцев 2022 года количество займов выросло на 1,2%, если сравнивать показатели с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в Первом кредитном бюро (ПКБ). При этом значительно выросла и сумма ипотеки, в среднем на 18,8 %. В январе-октябре прошлого года она составляла 13,1 миллиона тенге, сейчас средний показатель равен 15,5 миллиона тенге.

В ПКБ отмечают, что просрочек платежей по ипотеке в этом году стало меньше. По состоянию на 1 ноября доля займов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 1,6 % от общего количества. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 1,9 %.

Тем не менее сумма займов с просрочкой на начало ноября довольно внушительная — 99,3 миллиарда тенге.

Ипотеку в РК чаще оформляют женщины: на их долю приходится 54,4% выданных займов. Что касается возраста, то более 50% заёмщиков берут ипотеку в период с 30 до 44 лет и около 30% — с 45 до 62 лет.