Ипотеку "7-20-25" могут продлить до 2029 года

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Нацбанк обсуждает возможность продления льготной ипотеки "7-20-25" передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz. Сейчас финрегулятор ведёт обсуждение её финансирования и других параметров.

В рамках исполнения предвыборной платформы президент поручил продолжить реализацию программы "7-20-25" до 2029 года. При сохранении основных условий: ставка - 7 % годовых, первоначальный взнос - 20 %, срок кредитования - 25 лет - Нацбанк уточняет отдельные параметры, в том числе связанные с вопросами финансирования программы. По мере завершения обсуждения с правительством все принятые решения будут озвучены, пояснил финрегулятор.

Напомним, первоначальный объём финансирования составлял 1 трлн тенге. На сегодня средства освоены не полностью. Свободный лимит составляет 188 млрд тенге. С учётом темпов освоения он может быть исчерпан в 2023 году.