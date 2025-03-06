В Казахстане готовятся изменения, которые сделают ипотечные кредиты доступнее, передаёт BaigeNews.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Нацбанком предложили снизить предельную годовую эффективную ставку по ипотеке с 25% до 20%. Это решение должно облегчить задачу для желающих приобрести жилье, сообщается в проекте совместного постановления, опубликованном на портале "Открытые НПА".

Что касается других видов займов, то предельные ставки остаются неизменными: беззалоговые кредиты — до 46%, залоговые — до 35%. Процент по микрокредитам, выданным на срок до 45 дней, ограничен 179%.

Не так давно стартовала ипотечная программа "Наурыз", которая предлагает ставку 7-9% на покупку первого жилья для казахстанцев, не имеющих недвижимости за последние пять лет. А с 17 марта стартует прием заявок на ипотеку "Наурыз Жумыскер", предназначенную для работников промышленных, энергетических, транспортных и сельскохозяйственных отраслей.

Эти инициативы значительно улучшат доступность жилья для граждан и создадут дополнительные возможности для молодежи и специалистов разных сфер.