Ипотечную программу "9-20-25" запустят в Казахстане

Новую ипотечную программу "9-20-25" запустят в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам Смаилова, для выхода на ставку 9 процентов потребуется два источника финансирования. Поэтому в год на реализацию будут выделять 100 млрд тенге с рынка и 50 из чистого дохода "Отбасы банка".

Таким образом, купить жильё смогут 8 тысяч казахстанцев.