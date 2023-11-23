Ипотечную программу "9-20-25" запустят в Казахстане
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
201Фото: dom.kz
Новую ипотечную программу "9-20-25" запустят в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По словам Смаилова, для выхода на ставку 9 процентов потребуется два источника финансирования. Поэтому в год на реализацию будут выделять 100 млрд тенге с рынка и 50 из чистого дохода "Отбасы банка".
Таким образом, купить жильё смогут 8 тысяч казахстанцев.
"Для реализации программы "7-20-25" нужны средства. Национальный банк установил свой лимит. А этого лимита недостаточно для удовлетворения спроса. Поэтому мы, "Отбасы банк" и холдинг "Байтерек", сейчас разрабатываем еще одну дополнительную программу. Это программа "9-20-25". Это 9 процентов на 25 лет", - пояснил глава кабмина.