Ипотечное кредитование по программе “7-20-25” продлят в Казахстане

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В Национальном банке рассказали о продлении ипотечной программы "7-20-25", передаёт BaigeNews.kz. В фининституте отметили, что на сегодняшний день реализация "7-20-25" продолжается.

"По поручению Президента Республики Казахстан К.К.Токаева реализация программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25" будет продолжена. Соответствующее постановление принято Правлением Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2022 года № 123", - говорится в сообщении.

Для кредитования по программе в 2023 году планируется выделить до 100 млрд тенге. Предполагается, что фактический объем ежегодного кредитования по программе будет зависеть от наличия и развития рыночных ипотечных продуктов банков.

Отметим, в целях охвата льготным кредитованием большего количества граждан были пересмотрены отдельные условия реализации программы. В частности, предусмотрено участие одного заемщика в программе не более одного раза.

"Параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках Программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и др.)",- подчеркнули в Нацбанке.

По состоянию на 22 декабря 2022 года выдано 64 146 льготных займов на сумму 852,2 миллиарда тенге.

Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.