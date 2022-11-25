Ипотечная программа "7-20-25" продолжит работать в Казахстане

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Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Еркебулан Дауылбаев сегодня в кулуарах Сената после правительственного часа рассказал, что ипотечная программа "7-20-25", запущенная в 2018 году, продолжит работу, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно поручению Главы государства, озвученному в предвыборной платформе, планируется продолжение программы 7-20-25, но полноценную информацию, думаю, лучше узнать у Нацбанка", - сказал он.

Ранее председатель Нацбанка сообщал, что ипотечная программа "7-20-25" продлится до полного освоения средств.

Напомним, сегодня сенатор Даурен Адильбеков заявил, что приемлемые условия ипотечной программы "7-20-25" теряют актуальность из-за низкого лимита стоимости жилья и ориентации только на первичный рынок. Такое ограничение, как отметил депутат, значительно ограничивает выбор.