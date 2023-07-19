iPhone за 500 тысяч тенге хотело купить на госсредства предприятие в ЗКО

Фото: mgorod.kz

После обращения общественников тендер отменили, но осадок остался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

О несостоявшейся покупке на своей странице в Instagram сообщил представитель филиала РОО 2Әділдік жолы" Бауыржан Ахметжан.

"Мониторинг портала goszakup.gov.kz постоянно выдаёт очень интересные кейсы по ЗКО. К примеру, дорогие кресла для руководителей, квартиры с двумя туалетами для госслужащих и неудобные скамейки для горожан. 19 июня мы нашли объявление ГКП "Ақсайжылуқуат" о закупе телефона сотовой связи за 499 990 тенге. Изучив тех спецификацию, мы сделали вывод, что предприятие закупает флагманский iPhone 14 Pro Max. В тот же день запросили у акима Аксая Арсена Баяндыкова о необходимости смартфона…?" - пишет общественник.

12 июля отдел ЖКХ Бурлинского района ответил общественнику, что "Ақсайжылуқуат" отменил тендер и отказался от товара в связи с отсутствием необходимости.

"Для чего нужен был iPhone гендиректору Жасталапу Курманкулову? Докладывать районному акиму о подготовке котельных к зиме? Или звонить ему из маслихата и сообщать о выделенных средствах из казны для асфальтирования аулов Бурлинского района?" – задаётся вопросом Ахметжан.

Отметим, что государственным казённым предприятием "Ақсайжылуқуат" Жасталап Курманкулов руководит с 2013 года, а ещё является депутатом областного маслихата восьмого созыва от партии Amanat.