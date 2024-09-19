iPhone с автографом Токаева получил победитель конкурса мобилографов в Казахстане

Завершился конкурс среди мобилографов на создание рекламного ролика о V Всемирных играх кочевников. Среди 2,5 тысячи кандидатов определили лучшего. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

Участие в конкурсе принимали как казахстанцы, так и граждане стран дальнего и ближнего зарубежья.

"Специальная комиссия тщательно рассмотрела каждую представленную работу и сделала заключение. Главный приз достался Берикболу Аймырзе. Аманкул Ерасыл занял второе место, замкнул тройку Арман Турлыбеков. Работа участника по имени Руслан Абжал была признана достойной четвёртого места", - писал Берик Уали на своей странице в Facebook.

Получивший Гран-при смог в течение одного дня личным мобилографом президента, ему также подарили iPhone 15 Pro Max с автографом главы государства, комплект оборудования для мобилографии (свет, микрофон), миллион тенге и диплом.

За второе место вручили миллион тенге. Третий призёр получил iPhone 15 Pro Max. За четвёртое место - 500 тысяч тенге.