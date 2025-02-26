В Сети появились сообщения о новой схеме мошенничества на популярном сайте объявлений OLX. Если раньше аферисты чаще выдавали себя за продавцов, то теперь они действуют под видом покупателей, вводя продавцов в заблуждение, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из пострадавших стал мужчина, решивший продать свой iPhone 14 Pro Max. Как он рассказал в соцсети Threads, через 20 минут после размещения объявления с ним связалась женщина, заинтересовавшаяся покупкой. Она расспросила все детали и заявила, что её iCloud не подходит ко всем телефонам. Чтобы убедиться в совместимости, она попросила продавца войти в её аккаунт со своего устройства.

Доверчивый продавец выполнил просьбу, не подозревая подвоха. После входа он отправил покупательнице скриншот подтверждения, и в этот момент мошенники сменили пароль от его iCloud-аккаунта. Далее последовал шантаж: аферисты заявили, что заблокировали устройство и потребовали выкуп за восстановление доступа.

Эксперты предупреждают, что подобные схемы становятся всё более распространёнными. Пользователям рекомендуется проявлять бдительность, не входить в чужие аккаунты и не передавать личные данные неизвестным. В случае мошенничества следует немедленно обратиться в службу поддержки OLX и правоохранительные органы.